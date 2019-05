Cristina y la teoría de irse a dormir con la panza llena

El sábado 25 de Mayo se realizó el primer acto de campaña del ala Kirchnerista del Partido Justicialista. Una semana antes, la ex presidenta Argentina, Cristina Fernández, anunció su candidatura a la vice presidencia para las elecciones a celebrarse en Octubre próximo. Si algo le faltaba al Peronismo es que los “vices” elijan a los presidentes. Así las cosas, la fórmula principal, del partido con mayor convocatoria, será Alberto Fernández para presidente y Cristina Fernández vice.

La intención de este sector del Peronismo es integrar una amplia alianza nacional que integre diferentes espacios. Con los que se pelearon de adentro y los de afuera que nunca estuvieron. Ahí entran partiditos de izquierda y semi izquierda, lo cual sumaría algunas unidades de voto, pero sobretodo un colchón de ética a la satanizada imagen en torno a la exitosa abogada.

Y el gobierno? El gobierno está preocupado y razones no le faltan. El esquema de persecución contra Cristina, iniciado por los medios dominantes y continuado por la mafia judicial con su catarata de causas, no dio en absoluto los resultados esperados. Por el contrario, según todas las encuestas, el recuerdo de la heladera con leche, el asadito del domingo y la aventura de irse a acostar con la panza llena, sigue fresco en la memoria de los argentinos. Es que en TODAS las encuestas la fórmula que tiene como vice a la ex presidenta aparece entre 9 y 10 puntos por encima de Macri.

El contexto… el de siempre. Incluso mucho peor. Una población empobrecida por la suba de desempleo y el incremento descomunal de los servicios básicos como electricidad, agua y transporte. Según datos del Indec, la encuestadora madre nacional, la Argentina multiplica por 15 la inflación de los países vecinos (a excepción de Venezuela). Y para rematar, una vez más las recetas del FMI solo profundizaron el deterioro del tejido social y dejando una deuda, que una vez más, habrán de pagar los jubilados, los docentes y los obreros.

Arrancó la carrera presidencial. Las próximas semanas continuarán las alianzas, las traiciones y por qué no, las persecuciones en una campaña, que promete mucho chori y poco debate.

Montañas de Berlin,

Radio Matraca

