Die „Mesoamerikanische Karawane für das Gute Leben“ ist ein von Kollektiven aus Mexiko, Mittelamerika und anderen Teilen der Welt realisiertes solidarisches Projekt. Zwischen Mai 2015 und Juli 2016 reiste eine Gruppe von Aktivist*innen im Rahmen der Karawane von Mexiko nach Costa Rica. Entlang der Reiseroute besuchte sie 17 Gemeinden, die sich im Widerstand gegen Megaprojekte wie Minen, Windparks oder Staudämme befinden. In den zum größten Teil indigenen Gemeinden informierten sich die Mitglieder der Karawane über die von Regierungen und transnationalen Konzernen angewandten Strategien des Landraubs, aber auch über die verschiedenen Formen zur Verteidigung der angestammten Territorien.

Die während der Rundreise gesammelten Erfahrungen will die Karawane jetzt mit allen besuchten Gemeinden teilen. In einem Buch sollen sie selber zu Wort kommen und von ihren Erfahrungen berichten. Damit das Buch in den sich im Widerstand befindlichen Gemeinden kostenlos verteilt werden kann, startete die Karawane eine Spenden-Kampagne zu Finanzierung der Druckkosten. Gespendet werden kann über die eine Crowdfunding-Platform oder per Überweisung auf folgendes Konto:

ARGE RECHTSHILFEFONDS MITTEL- AMERIKA

IBAN: DE83 3305 0000 0000 9171 79BIC: WUPSDE33XXX

Stichwort: Karawane Mesoamerika