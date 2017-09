Spenden für Erdbebenopfer in Mexiko

In der Nacht vom siebten auf den achten September bebte vor der Küste Mexikos die Erde. Die Erdstöße waren bis nach Mexiko-Stadt zu spüren. Am stärksten betroffen sind jedoch die südmexikanischen Bundesstaaten Chiapas und Oaxaca.

Da staatliche Hilfe die zum Teil abgelegenen Gemeinden kaum erreicht, organisieren zivilgesellschaftliche Organisationen unabhängig von staatlichen Institutionen Hilfe für die notleidende Bevölkerung. Wer sie bei ihren Bemühungen unterstützen möchte, kann an folgende Organisationen spenden. Die Spenden werden an Partnerorganisationen in den betroffenen Gebieten weiter geleitet.

Partner Südmexikos e.V.

Volksbank Böblingen

IBAN: DE30 6039 0000 0459 3900 07

BIC: GENODES1BBV

Stichwort: Erdbeben

Direkte Solidarität mit Chiapas, Zürich

PostFinance AG

IBAN: CH66 0900 0000 3452 9800 6

BIC: POFICHBEXXX

Stichwort: Erdbeben Oaxaca

