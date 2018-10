Das könnte dich auch interessieren

onda-info 441 110 Mit Nachrichten aus Kolumbien, Mexiko und Zentralamerika. Und zwei Beiträgen aus Argentinien und Chile. In der rohstoffreichen Provinz Chubut in Patagonien soll radioaktives Uran gefördert werden. In der Nähe von Buenos Aires ein Atomkraftwerk entstehen. Was das mit dem G20-Gipfel im November und den Rechten der indigenen Mapuche zu tun hat, darüber berichtet unser aktueller Beitrag aus der Reihe "Menschenrechte und Unternehmen", einer Kooperation mit dem FDCL. Demokratisch...

Gerechtigkeit lässt auf sich warten 34 Die Aufarbeitung der Verbrechen der Sektensiedlung Colonia Dignidad in Chile :: Studiogast: Jan Stehle (er erforscht die Verstrickung deutscher Behörden in die Verbrechen der Colonia Dignidad und ist aktiv im Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika, FDCL) Am 11. September jährt sich der Putsch gegen die demokratisch gewählte Regierung des sozialistischen Präsidenten Salvador Allende in Chile zum 40. Mal. Ondaviva, die Live-Radiosendung des Nachric...

ondainfo 115 23 In den vergangenen zwei Wochen beherrschte das Thema USA die Medienlandschaft: die Flutkatastrophe in New Orleans, aber auch der vierte Jahrestag der Anschläge vom 11. September prägten die Berichterstattung. Wir jedoch widmen uns in dieser Ausgabe einem anderen Jahrestag: dem 11. September 1973, Tag des Militärputsches in Chile. Außerdem erfahrt ihr mehr über ein weiteres Treffen zwischen den Zapatisten und Teilen der mexikanischen Zivilgesellschaft. Last but not least stell...

ondainfo 65 – chile spezial 21 Ein Spezial zum dreißigsten Jahrestag des Putsches in Chile. Der September ist der Monat Chiles. Am achtzehnten wird die Unabhängigkeit von Spanien gefeiert, am vierten werden die Präsidenten gewählt. Am elften gedenkt man der einzigen sozialistischen Regierung, die durch eine Wahl an die Macht kam. Am elften September 1973 wurde sie weggeputscht, ihre Mitglieder, ihre Unterstützer -Tausende von Chilenen- wurden ermordet.